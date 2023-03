ERIK GAMZEJEV ⟩ Solvav on samastada kogu Ida-Virumaad Vene-meelsusega

Põhjaranniku toimetusse on ikka vahel helistatud ja sõimatud ajakirjanikke fašistideks, aga sellest ei ole olnud põhjust närvi minna. Ida-Virumaal, nagu Tallinas ja mujalgi Eestis elab suurte hulkadena inimesi, kes on pimestunud Putini ja Kremli poliitika fännid.

Aga ometigi ei igatse nad sellist elu, millise on nende iidol Venemaal on loonud. Usun, et suurem osa Stalnuhhini ja Petersoni poolt hääletanud naistest on tänulikud selle eest, et Eestis elades ei ähvarda nende mehi ja poegi erinevalt Narva jõe vastaskalda elanikest mobilisatsiooni korras kahurilihaks saatmine.