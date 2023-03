ANDRES HERKEL ⟩ Putini teisikud ei taha Haagi kohtu ette minna

Eelmise nädala lõpus levis ühismeedias paroodiaklipp, kus mängiti Vladimir Putinit koos nelja teisikuga. Päris-Putin küsis, kes teisikuist võtab enda kanda ülesande astuda Haagis kohtu ette. Kõige lõbusam teisik ütles, et tema annaks kohtule vale signaali, hoopis kõige mornim peab minema. Morn ajas sõrad vastu ja ülejäänud kaks samuti. Lõpuks arvas Päris-Putin, et tuleb helistada kaitseminister Sergei Šoigule – äkki saab Haagi kolme päevaga ära vallutada ja siis minnakse kõik koos.

See tuletas meelde Hardi Volmeri ajalookomöödia «Minu Leninid», aga selle vahega, et märksõna «Minu Putinid» on pigem tülgastav kui naljakas.