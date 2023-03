Juhtkiri ⟩ Euroopa Liidu otsus anda Ukrainale miljon mürsku võrdsustab seisu

Sellele ettepanekule järgnes kibekiire ametnike töö ning veidi enam kui kuu aega pärast Kallase ettepanekut ongi Euroopa Liit jõudnud otsusele anda Ukrainale 155 mm mürske. Loomulikult on see tähendanud lõputuid konsultatsioone ja läbirääkimisi, kuid põhimõtteline otsus on sündinud ja ukrainlased võivad tulevikku kindlamini vaadata. Arvestades Euroopa Liidu aeglust mitme varasema projekti teostamisel on mürsuotsuse puhul tegemist märkimisväärse saavutusega. Aga eks sõda suru peale oma ajagraafikut.

Ajal, mil Vene armee laseb päevas välja umbes 50 000 mürsku, millele Ukraina armee suudab vastata kõigest 6000–7000 mürsuga päevas, on Euroopa Liidu otsus seda olulisem. Eilne mürsuotsus näitab ka muutunud mõtteviisi Euroopa Liidus, mis on seni tegelenud sõjaväliste küsimustega. Kuid kui Vene relvatehased töötavad kolmes vahetuses, peab sellele leiduma ka vastus.

Mürsud ei saabu Ukrainasse kohe, vaid 12 kuu jooksul. Ka sel ajal peab Euroopa kaitsetööstus end kohendama, see on hea nii Euroopa Liidule kui ka NATO-le. Mürsuhanked annaksid tööd Euroopa tootjatele ning kuna enamik ELi riike on ka NATO liikmed, tähendab mürskude tootmine ka kaitsekulutuste kasvu, mida NATO niikuinii nõuab. Oluline on, et mürskude tootmine jätkuks ka edaspidi.