MÕTTEKOJA GLOBSEC RAPORT ⟩ Ukraina sõjaedu kümme saladust

Iga sõja järel on n-ö üleõppimise ja ennatlike järelduste tegemise risk. Sageli kiputakse tuvastama vigu ja keskendutakse nende vältimisele. Ukraina puhul aga tuleks ka NATO-le kasuks vastupidine lähenemine – edu kopeerimine.

Ukrainlaste edu pole olnud mitte välkinspiratsiooni, vaid aastatepikkuse valmistumise tulemus. Mõned võtmetegurid – häirimatu raudteelogistika, kohalike omavalitsuste sõjavalmidus, pettesõda ja selle eelduseks olev laitmatu infohügieen, vabatahtlike suur roll sõjaväe varustamisel – on olnud 2014. aastast toimunud arengute tagajärg, need on sisse harjutatud ja õpetatud.