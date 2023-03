Riina Solman ⟩ Mis on Ida-Virumaa omavalitsuste probleem?

Nagu näitab peaaegu üksmeelne toetus Putinile 2018. aasta Vene presidendivalimistel Eestis elavate Vene kodanike seas (mis oli oluliselt kõrgem Eestis elavatel Vene kodanikel kui emamaal Venemaal elavatel) kui ka Venemaa-meelsete jõudude edu meie just toimunud riigikogu valimistel, on tegemist maakonnaga, millest võib kergelt saada kogu riiki ähvardav julgeolekuoht.