Jüri Kotšinev ⟩ Venemaast saab jäädavalt Hiina vasallriik

Venemaa Ukrainale kallaletungist alates (24. veebruar 2022) on Hiina liider esimest korda otsustanud külastada Moskvat ja kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Hiina välisministeerium on nimetanud Hiina-Vene läbirääkimiste põhiteemaks «kõikehõlmava koostöö» süvendamise arutelu. Arutluse alla tuleb kahe riigi koostöö igakülgne süvendamine. Samas teatas Associated Press, viidates Hiina välisministeeriumist pärit materjalidele, et kahe riigi juhid arutavad Moskvas ka rahvusvahelist ja regionaalset poliitilist olukorda. Venemaa presidendi abi Juri Ušakov teatas, et Moskvas võetakse vaatluse alla ka Hiina rahuplaan.