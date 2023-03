Karmo Tüür ⟩ Tehnoloogia loodud mõrasid suveräänsetes seintes sulgeda ei õnnestu

Pendliefekti pole keegi ära muutnud. See on üks paremaid ja lihtsamaid metafoore, mille abil ühiskondlikke protsesse iseloomustada. Globaliseerumise-liberaliseerumise poole liikunud maailmamõtestamine sai endale loomuliku kaaslasena soovi see avanemine kinni keerata ja naasta «vana hea maailmakorra» juurde.