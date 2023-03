AARE LAPÕNIN ⟩ Kogu poliitikat teostagu üks koondministeerium

Ma tahan välja pakkuda reformikava, mis on realistlik ja hoiab riskid talutaval tasemel. Reformi eesmärk on tõsta avaliku sektori tõhusust digiajastu võimaluste abil. Siiani on enamus digialgatusi Eestis tähendanud pelgalt organisatsiooni sisemiste protsesside automatiseerimist ning andmesisestuse lükkamist kliendi peale. Väga vähe on olnud selliseid innovatsioone, mis kardinaalselt protsessi on muutnud. Nagu seda oli üleminek eeltäidetud tuludeklaratsioonile, kui alates 2003. aastast hakkas tuludeklaratsiooni inimese asemel täitma maksuamet ning lubas raha tagastada mõne päeva jooksul.