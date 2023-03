Juhtkiri ⟩ Putini vahistamismäärus on alles esimene samm

Putin ei saanud reedel siiski süüdistust ei Mariupoli vallutamise ega ka teiste veresaunade eest, mis on võikate fotode ja videokaadritega tervele maailmale näitlikuks tehtud. Talle esitatud süüdistus on vähemalt esialgu kuritegude eest, mis on nende jõhkruste varju jäänud, kuid mitte vähem küünilised. Süüdistus on okupeeritud alade laste Venemaale deporteerimise eest. Lisaks Putinile andis kohus sarnase süüdistuse põhjal välja määruse ka Venemaa laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova vahistamiseks.

Tähelepanuväärne on seegi, et süüdistus tuleneb režiimi enda edevusest. Vahistamismääruse aluseks oli Kremli toodetud klipp, kus nii Putin kui ka Lvova-Belova end ise sisse rääkisid.

Ühelt poolt on tegemist väga selge sõnumiga nii Venemaale kui ka teistele inimõigusi rikkuvatele riikidele. See annab tervele maailmale märgi, et Putini režiim rikub Ukrainas kõigi tsiviliseeritud riikide seadusi. Teisalt tuleb loota, et tegemist on alles esimese sammuga ning praegusele lisanduvad peagi süüdistused genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude eest.