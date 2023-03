Valdade juhid väidavad, et koolide ja raamatukogude kärpimisi tehakse hariduse huvides. See sõna jätab ruumi erinevalt mõelda, erinevalt aru saada ja ka demagoogitseda. Uute, ilusate ja uhkete koolimajade ehitamine on ju väga hea. Aga tähtsam on ikka see, mis nende sees toimub.