Mart Raamat ⟩ Kas uue valitsuse kindlates kätes on võimalik ka toimetulekut toetav kütusepoliitika?

Pärast suure valimistralli lõppu on kätte jõudnud hall argipäev. Juba asendavad meie vastsete koalitsioonipoliitikute žargoonis lennukaid ideid ning suuri lubadusi taas jutud vajadusest otsida sahtlist välja kärpekäärid ja pühkida tolm maksutõusude plaanidelt. 2014. aastal otsis mäletatavasti Taavi Rõivase koos sotsiaaldemokraatidega moodustatud valitsus just kütuseaktsiisi tõstmisest võluvitsa riigirahanduse tervise parandamiseks. Kas täna peaks Eesti inimesed ja ettevõtted tundma hirmu perspektiivi ees, et valitsus hakkab hüppeliselt kütuseaktsiise tõstma ja taas tuleb rattad Läti poole pöörata?

Arusaadavalt seisab uuel koalitsioonil puremiseks ees üpris keeruline pähkel – viimase kümnendi keerulisim majandusolukord, vohav inflatsioon ja teiselt poolt pärmina paisuv riigieelarve miinus nõuavad keerulisi valikuid. 2020. aasta kevadel jõustunud diislikütuse aktsiisilangetuse tegelik positiivne mõju on ületanud igal juhul riigi prognoose eelarvelaekumiste kontekstis – tankimine on suurenenud ligi 120 miljoni liitri võrra. Kõik need liitrid kaoksid kohe meie riigieelarve tuludest, kui taas hakkaks kehtima tänasest 12,1 senti kõrgem aktsiisimäär. Aktsiisitõus tooks kaasa ka inflatsiooniagoonia jätkumise – kuna diislikütus on oluline sisend iga toote ja teenuse juures, siis ei jääks hinnad mitte lihtsalt tänasele tasemele, vaid tõuseksid veelgi.