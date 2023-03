AK kirjanduskool ⟩ Läbi rohelise klaasikillu Ellen Niidu lapsepõlve

Kriitikud on osutanud ilmumisaegsele kahtlusele teose adressaadi osas. Heino Väli on «Pille-Riini lugude» kõrval nimetanud Kalju Kanguri ja iseenda raamatuid, milles kõigis on maailm «rikkam, avastusterohkem ja värvilisem, kui see lasteraamatuis enamasti on, väike kangelane neis lugudes ujedam ning varjatumate hingeliste tagamaadega, kui harilikult kombeks». Seetõttu tekkinud tõrkeid avaldamisel. Kriitik osutas kahele plaanile: väline, tegevuslik, lapsele kergesti jälgitav, ja sisemine, filosoofiline, lapseeas ehk möödaloetav.