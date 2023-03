Inimarengu aruande põhjal selgub, et Eesti lastel esineb keskmisest rohkem muremõtteid kui naaberriikide lastel, meie lapsed ei söö piisavalt puu- ja köögivilju ning tarbivad liig palju maiustusi. Samuti ilmnes, et nii toitumine ja kehaline aktiivsus kui ka riskikäitumine on vaimse tervise näitajatega tugevalt seotud.