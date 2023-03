ANALÜÜS ⟩ Moskva hübriidrünnak Mustal merel tõi taktikalise võidu, aga viib strateegilise kaotuseni

Ameerika Ühendriikide õhuväe luuredrooni taevast allalöömine on kindlasti sõjaline rünnak NATO vastu. See on rünnak isegi siis, kui me seda ise ei tunnista ning teatame, silmad maas, et «juriidiliselt kukutasid ameeriklased juhitamatu drooni ise alla». Pealegi olevat Venemaa pilootide käitumine olnud «ebaturvaline, ebaprofessionaalne ja hooletu».