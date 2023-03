PÄEVA KARIKATUUR ⟩ 123-s riigis otsitav kurjategija jalutab koera

RAHVUSVAHELINE KRIMINAALKOHUS: Vladimir Putin on väidetavalt vastutav elanikkonna (laste) ebaseadusliku deporteerimise sõjakuriteo eest ja elanikkonna (laste) ebaseadusliku transportimise eest okupeeritud Ukraina aladelt Vene Föderatsiooni. On põhjendatud alust arvata, et Putinil lasub isiklik kriminaalvastutus eelmainitud kuritegudes.