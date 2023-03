AIN HANSCHMIDT ⟩ Uus valitsus saab teha ajaloolised sammud Eesti suurarenguks

Kõige kehvemini on meil näiteks vajalike oskustega töötajate leidmises, meil on avatud maailma ühed karmimad välistööjõu värbamise reeglid ning kõrgeimad tööjõukulud. Need näitajad on viimaste aastatega kas paigal tammunud või halvenenud. Kuigi jahtuv majandus leevendab veidi tööjõupuudust, siis demograafiliste trendide tõttu süvenevat tööjõukriisi see ei lahenda.