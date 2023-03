RANDO VÄRNIK ⟩ Roheüleminek viib kvalitatiivse tõusuni majanduses

Kliimasoojenemist enam pidurdada ei saa, külla aga on võimalik seda protsessi aeglustada. Saame ka leevendada kliimamuutuste mõjusid loodusele ning inimühiskonnale. Selle kõrval, et inimene on osake loodusest, on tänapäevane ühiskond tihedalt seotud majandussüsteemiga.