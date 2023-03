VAATA OTSE ⟩ Kollektiivne süü. Narratiivid 21. sajandil

Kollektiivse süü doktriin on tõusnud uuesti esile pärast Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Kuidas mõtestada kollektiivset süüd 21.sajandil? Millised on õppetunnid ajaloost – kas saame näiteks kõnelda kollektiivsest süüst sajandeid tagasi alanud põlisrahvaste koloniseerimisel, kas kollektiivne süü oli/on asjakohane II Maailmasõja järelhindamisel? Kas kollektiivne süü on pigem poliitiline ja sotsiaalne kui õiguslik mõiste? Kuidas asetub kollektiivse süü konteksti igaühe süütuse presumptsioon?