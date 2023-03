Aleksei Turovski, Marcus Turovski ⟩ Šimpansi naljasoon sülgab su vastikult märjaks

Aristoteles ei öelnud otse välja, et inimene on mõistuse, teadvuse, tarkusega loom. Tema jaoks piisas ilmselt kahest mõistest: poliitiline ehk ühiskondlik ja naeruvõimeline. On huvitav, et teiste liikide võimet mõtelda hakkasid enam-vähem tõsiselt arutama alles 18. sajandi Euroopa mõtlejad.