Ka spordis võiks kehtida seesama: alustame motiveeritud õpilasest, kes teab, miks on liikumine oluline või tunneb iseeneslikult sellest suurt naudingut. See iseeneslik päris eimillestki ei võrsu – tõenäoliselt on selle idud juba lapsena kogetud liikumisvabaduses ja liikumisharjumustes.