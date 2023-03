Robert Bunder ⟩ Vaenukõne keelamine võib olla vaenukõne

Praegu koalitsiooniläbirääkimisi pidavad erakonnad (Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid) on saanud mandaadi, et viia demokraatlikult ellu oma nägemust ühiskonnast ja riigist.

Ühtlasi on avalikult teatatud, et soovitakse edasi minna vaenukõne reeglite karmistamisega. See on tekitanud tugeva reaktsiooni konservatiivsema maailmavaatega inimeste seas. Võib tekkida küsimus: miks? Kas mitte ei ole vaenukõne piiramine kõigi eestlaste huvides, et igaüks võiks meie riigis turvaliselt ja rahus elada?