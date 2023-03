Tõnu Kolts ⟩ Omandamistehingute kohal kõrgub jätkuvalt maksukirves

Omandamistehingud viiakse turul jätkuvalt läbi, kasutades nn debt push down-struktuuri. Maksuhalduri hinnangul saadakse aga sellise struktuuri kasutamisega maksueelis, mis on vastuolus tulumaksuseaduse sisu ja eesmärgiga. Seadusega vastuolus olev maksueelis seisneb ennekõike selles, et omandatud ettevõte jääb teenindama tema omandamiseks võetud laenu ning riigile ei laeku mingit maksutulu. Selle illustreerimiseks on toodud järgmine lihtsustatud näide.