Olev Remsu ⟩ Puškini elu ja looming annab võtme Venemaa võimu ja vaimu suhte mõistmiseks

Lehtedes seisab lugeda, et Riias protesteeritakse Aleksandr Puškini monumendi mahavõtmise vastu. Tean seda mustast graniidist elegantset kuju Kronvaldi pargis tiigi kaldal silla kõrval. Giidina olen sinna viinud turistidegi, ikka on ausammast kiidetud. Selle jalamit kaunistab poeedi hoogne autograaf ning kõik, mis puutub esteetikasse, on okey. Ja hea on seegi, et protestijatel on julgust pikettidel oma arvamus välja öelda ning et võimud lubavad neil seda teha.