JUHTKIRI ⟩ Tõde metsade röövmajandamise kohta ei saa enam eitada

Juba viimased kümmekond aastat on avalikkuses süvenenud veendumus, et metsa raiutakse liiga palju. Ametnikud ja metsatöösturid on vaielnud vastu, toetudes metsastatistikale ja hindamistele. Kahtlused pole aga kuhugi kadunud, vaid kild killu haaval on kogunenud argumente ja fakte, mis ametliku versiooni kummutavad.

Tänase lehe Fookuse külgedel on viimane artikkel kolmeosalisest seeriast, mis annab ülevaate Postimehe Fondi tellitud põhjalikust ja teaduslikust metsahindamisest. See näitab, et Eestis raiutakse metsa poolteist korda rohkem, kui jätkusuutlikuks majandamiseks tohiks raiuda.

Paradoks seisneb selles, et ametliku arvepidamise järgi justkui metsa jätkuks ja üleraiumist ei toimu. Tegelikult on ametlik arvepidamine osava manipulatsiooniga viidud selliseks, et metsa tagavara paistab suurem, kui see tegelikult on.

Triki tuum peitub selles, et võrreldes 1990. aastate normiga on tasapisi vähendatud metsa raievanust, nii et raieküpseks on hakatud pidama üha nooremat metsa. Selle täielikult ametliku otsusega on nagu nõiaväel iga kord raieküpse metsa hulk paberil suurenenud. Sisuliselt aga raiutakse üha nooremat metsa, mis tähendab, et uut metsa ei jõua ka parima tahtmise juures samas tempos peale kasvada.

Seni on seadusandlust kohendatud üksnes metsatöösturitele soodsamaks, aeg on hakata seisma keskkonna ja ühiskonna huvide eest. See peaks olema uue valitsuse esimene proovikivi.