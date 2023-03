Eestis pole minu tunde järgi integratsiooni vallas teha muud, kui pidada meeles, et meil oli närvutav okupatsioon ja selle tulemusena elab siin siiani inimesi, kes ei saa aru, kus nad elavad. Teine tõsiasi on, et meie idanaaber on hulluks läinud terrorist. Kogu igapäevaagenda peaks olema koostatud nendele tõsiasjadele toetudes.