Saksa presidendi Frank-Walter Steinmeieriga kujunes mul aastaid tagasi väga hea ja inimlik koostöö. Seda siis ajal, kui me mõlemad olime oma riigi välisministrid. Talle läksid Eestiga seotud arengud korda. Seega on see eriti kena, et Steinmeier on seekord Eestit külastamas Saksa presidendina. Ta on siin käinud välisministrina varemgi ning teab ja tunneb meie ajalugu ning olevikku agressiivse Venemaa kõrval.