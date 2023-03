Ene Kallas ⟩ Mitut riigikogu liiget meil päriselt vaja on?

Mitut eestlast on vaja, et lambipirni pimedas toas ja kõrgele paika sättida? Üheksat. Üks hoiab taburetti paigal, teine toetab sättijat, kolmas toetab toetajat, neljas inspekteerib, viies arvustab, kuues ergutab, seitsmes näitab valgust, kaheksas elab kaasa ja üheksas keerab pirni paika.

Mitut neist päriselt vaja on? Kolme, kui mitte riskida, ühte, et pirn paika saada. Aga nii ometi ei saa, on vaja toetusgruppi, on vaja karja inimesi, ilma kelleta asi laabuks vaat et paremini kui koos kirju seltskonnaga.