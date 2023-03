Sarah ja Krister Kruusmaa ⟩ Mugavus viib rahva barrikaadidele

Juba kolmandat kuud järjest toimuvad Prantsusmaal pensionireformivastased protestid. Tänaseks on need muutunud iganädalasteks üleriiklikeks sündmusteks, mis halvavad prantslaste igapäevaseid toimetusi ja pea kõiki valdkondi. Näiteks on argiseks kujunenud olukord, kus hommikul selgub tööle või kooli tõtates, et täna sa sinna füüsiliselt kohale ei jõua, kuna rongid ei sõida. Või kui oma sihtkohta järgmisel hommikul ikkagi saabud, siis selgub ülikoolihoone ette jõudes, et teekond loenguruumi on ära lõigatud, kuna protestivad üliõpilased otsustasid oma hariduskoja välisuksed barrikaadidega ehtida.