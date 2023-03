Oliver Loode ⟩ Õige aeg rahvusriigi ehitamiseks on käes

Rahvusriik on mõiste, mida kasutavad nii riigipead kui tavakodanikud, kuigi selle täpsem ja sügavam tähendus jääb tihti segaseks. Nii ka viimases valimiskampaanias, kus EKRE üks põhiväiteid oli, et Eesti rahvusriiki lammutatakse ja see vajab kiirkorras päästmist. Nüüd aga, kus rahvuskonservatiividel endil ei teki lähiajal võimalust Eesti rahvusriiki uueks luua, võiks küsida, millist rahvusriiki me õigupoolest tahame. Etteruttavalt: just selles küsimuses on olemas haruldane sisuline ühisosa Reformierakonna ja EKRE vahel.