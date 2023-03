Andrei Kuzitškin ⟩ Kas Eestit ootab ees liberaalne diktatuur?

Reformierakonna grandioosne valimisedu viis populistid meeleheitele ning andis inspiratsiooni Euroopa ja Euro-Atlandi solidaarsuse toetajatele. Üllatust siiski ei toimunud: ma kirjutasin juba eelmisel aastal Postimehes, et kui Eesti talvel ei jäätu ja kommunaalmaksed ei küüni astronoomiliste summadeni, siis võidab Kaja Kallas. Kui kõik on halvasti, siis võidab Helmete klann. Me ei külmunud ära, ei läinud pankrotti, võitsid reformierakondlased. Ometi ma ei kiirustaks ennustama, et Kaja Kallase valitsust ootab ees täielik triumf ja Eestist saab üliliberaalne riik. Arvan, et Kaja Kallast ootab ees vähemalt viis tõsist katsumust.

Esiteks, kui sotsiaaldemokraadid pääsevad valitsusse, tähendab see vasakpööret. Sotsialism ja liberalism ei ole vaenlased, kuid on küsimusi, milles kompromissid on võimatud. Näiteks maksusüsteem. Kui sotsiaaldemokraadid nõuavad eelarvetulude kasvu peamise allikana maksude tõstmist, siis hävitab see reformierakondlaste rahapoliitika. Kui sotsiaaldemokraadid sellest loobuvad, siis hävitab see nende maine ja ideoloogilise platvormi. Selliseid põhimõttelisi erinevusi on sotsialistide ja liberaalide vahel kriitiliselt palju, mis võib valitsuse tööd pidurdada. Kuid praeguse aja väljakutsetele on vaja kohe reageerida. See nõuab Kaja Kallaselt kindlameelsust partneritega töötamisel, et tulemuslikult valitsuse tööd korraldada.