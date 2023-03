JUHTKIRI ⟩ Majade sundrenoveerimine eurotempos on ebareaalne

Postimees on toetanud rohepööret ja majade renoveerimise vajalikkusest on räägitud juba ammu. Näiteks riigikontroll juhtis sellele vajadusele tähelepanu kaks aastat tagasi, kuid mingeid konkreetseid samme toona ei astutud. Iseenesest on õige maju renoveerida ja oleme ju enda ümber näinudki palju renoveeritud hooneid. Ent kortermajad on renoveeritud juhul, kui nendes on toimiv korteriühistu ja laenu on suudetud tagasi maksta. Mida teha nende kortermajadega, kus korteriühistu reaalselt ei toimi?

Kuid tasub siiski tähele panna, et Euroopa Parlamendi hääletus ei tähenda, nagu oleks sundrenoveerimise direktiiv juba täitmisele määratud. Nüüd algavad triloogid liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel. See aga tähendab, et Eestil on veel võimalik oma huve kaitsta. Mis omakorda tähendab, et Eesti peab täpselt sõnastama oma eesmärgi, kuhu tahetakse jõuda: kas selleks on Euroopa toetuste lisamine, üleminekuperiood või aeglasem tempo. Ülima tõenäosusega on mitmed endise idabloki riigid Eestiga samas paadis ehk ka nendes maades on palju nõukaaegseid hooneid, mille renoveerimine on üüratult kallis. Järelikult tasuks nende riikidega koostööd teha.