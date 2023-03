Seni kuni intressimäär on alla viie protsendi taseme, ei ole Euroopa Keskpank asunud otsustavalt võitlema hinnatõusuga ning panustab sellele, et hinnatõus läheb ise mööda, kuid finantsturgude kohal on murepilved, kirjutab Luminor Eesti peaökonomist ja Tartu Ülikooli makroökonoomika kaasprofessor Lenno Uusküla.