Me peame endale selgeks tegema, mis on meie hoone energiaklass ja kas see on üldse olemas. See puudutab kõiki eluhooneid, kaasa arvatud eramuid. Kui me näeme, et hoone energiaklass on madalam kui D, siis tuleb olla valmis selleks, et klass on vaja D-tasemele tõsta. Niisiis tuleb selgeks teha, mis on selle eesmärgi saavutmaiseks vaja teha. Kaasates spetsialiste: audiitorid, projekteerijad, ehitajad.