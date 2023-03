RIHO TERRAS ⟩ Sundrenoveerimine teeb koduomanikele karuteene

Nõustun Eesti Omanike Keskliidu seisukohaga, et direktiiviga kaasnevad koduomanikele suured kohustused. Kui inimesel endal seda raha pole, peab ta selle jaoks laenu võtma. Kui ta ei suuda hoonet renoveerida, siis tema kinnisvara väärtus lihtsalt langeb, mis on eriti valus, kui kinnisasi on ostetud laenuga, mis on seatud alghinna järgi.