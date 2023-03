Iverson NG ⟩ Hiina peab Eestis kultuurisõda

Eesti kultuur pole ligilähedaseltki seotud Ida-Aasia kuukalendriga, kuid nii üllatav kui see ka pole hakkasid Tallinna ja Pekingi linnavalitsus alates 2009. aastast kultuurivaldkonnas koostööd tegema. Eelkõige on Hiina ametivõimud ära kasutanud niinimetatud «Hiina» uusaasta tähistamist, et maksimeerida Hiina diplomaatilist kohalolekut avalikus ruumis ja luua endale positiivset kuvandit. Kui Hiina diplomaadi kohalolek Hiina Kommunistliku Partei rahastatud üritusel Eestis pälvis kahel viimasel aastal tugevat kriitikat, siis Eesti kohalikel omavalitsustel ja institutsioonidel jääb poliitilisest tundlikkusest vajaka ning nad on jätkuvalt lubanud Eesti kultuuriruumis korraldada Hiina sisseimbumisoperatsioone. Arvestades Venemaa ja Hiina lähedasi suhteid, peaks Eesti valitsus suurendama vastupanuvõimet Hiina kultuurilisele mõjutamisele kohalikul tasandil.