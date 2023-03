Ülo Vihma ⟩ Eesti keelt kui riigikeelt võiks nimetada ühiskeeleks

14. märts, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev, on riiklik tähtpäev – emakeelepäev. See kõlab nii armsasti, kuid mõeldes sellele, milleks see on loodud, tekib minus tõsine tõrge seda tänases päevas mõtestada ja sisuga täita. Miks siis selline tähtpäev on tekkinud?