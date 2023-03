LUGEJAKIRI ⟩ Peeter Saari: testi oma emakeeletaju guugeldades neid fraase

Kui leiate, et need on keeleliselt igati korras, siis pole teie emakeelekõrva kuulmisteravusest kuigi palju alles jäänud. Kuna olete juba harjunud kuulma-lugema üha enam ettetulevaid lauseid, kust «liiga» on välja tõrjunud konteksti poolt eeldatava sõna «kuigi».