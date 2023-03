Andres Kaarmann ⟩ Kus saavad kokku uute valitsuspartnerite hariduspoliitilised lubadused ja tegelikkus?

Valimised on selleks korraks läbi ning esialgsed tulemused näitavad, et Eesti on minevikust kramplikult kinnihoidmise asemel valinud tulevikku vaatava tee. See annab põhjuse olla mõõdukalt optimistlik. Valimiste põhiteemaks oli arusaadavalt julgeolek ja pikemad tikud tõmbasid need erakonnad, kes väärtustasid tugevaid liitlassuhteid ning Eesti kuulumist demokraatlike riikide peresse.