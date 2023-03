SERGEI METLEV ⟩ Hoidke kinni! Julge nimekiri ideedest, kuidas leida riigile lisaraha

Uue võimuliidu kõnelustel tõstetakse esile eelarvepuudujäägi probleemi. Reformierakond ja Eesti 200 räägivad kärbetest, nimetatud on summat 750 miljonit, ja maksutõuse väga ei soovi. Sotsiaademokraadid on kärbetega ettevaatlikumad.

Kas on üldse võimalik end hulluks laenamata ja maksutamata ning kriitilistele valdkondade kallale minemata raha juurde leida? Mõned nipid on, ent paljud neist on väga ebapopulaased.