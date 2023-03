JUHTKIRI ⟩ Venemaale peab jääma vähem võimalusi oma relvi müüa

SIPRI värske raporti järgi kasvas Euroopa riikide relvaimport 47 protsenti ajavahemikul 2013–2017 ja 2018–2022. Eelmisel aastal saigi Ukraina peamiseks relvade importijaks.

Kui USA osa globaalsest relvaekspordist on kasvanud 40 protsenti, siis samal ajal on vähenenud Venemaa relvaeksport. Kaks kolmandikku Vene relvaekspordist läks kolme riiki: Indiasse, Hiinasse ja Egiptusesse, kuid raporti järgi on trend nendesse riikidesse Vene relvi müüa vähenemas.

Siin ongi üks lääneliitlaste ülesanne ja võimalus. Vähendada Vene sõjatööstuskompleksi turgusid ja sellega ka tulu, millega peetakse ülal sõda Ukrainas. On ju lisaks energiale relvaeksport olnud Venemaa üks suurimaid tuluallikaid.

Kui Vene relvaeksport Hiinasse väheneb peamiselt selle tõttu, et hiinlaste enda sõjatööstus kasvab ja nad pole suutnud end ka maailmaturule sisse süüa, siis on lääneliitlastel teistes riikides ka muid võimalusi Vene relvaeksporti vähendada. Nii külastas Saksa kantsler Olaf Scholz hiljuti Indiat, et veenda viimast ostma vähem Vene ja rohkem Saksa relvi.

Parim reklaam ja antireklaam relvadele on Ukraina sõda – kui lääneliitlased tarnivad Ukrainale töötavaid relvi, mis suudavad võita Vene relvi, on selge, missuguseid relvi kolmandad riigid tahavad.