Jaak Aaviksoo ⟩ Riigirahanduse närvisüsteemi toimimine on tõsiselt häiritud

Vaid kolm päeva peale rikkalike rahalubaduste saatel toimunud riigikogu valimisi andis ametis olev rahandusminister Annely Akkermann teada, et järgmise aasta eelarves tuleks püsikulude arvelt leida miljardi euro jagu kärpekohti. See on kuus protsenti riigieelarve mahust! Sõnumi kinnituseks, veelgi enam aga värskete koalitsioonipartnerite ambitsioonikate soovide taltsutamiseks tutvustasid rahandusministeeriumi ja Eesti panga ametnikud läbirääkijaile kohe esimesel läbirääkimistepäeval riigi nadi rahaseisu.

Ehkki seal jagatud infost pole kahetsusväärselt suurt midagi avalikkuseni jõudnud, ei tule see kõik ju üllatusena – 1,2 miljardi eurone auk vaatab vastu ka käesoleva aasta eelarvest ja kehtiva eelarvestrateegia kohaselt jätkub selline olukord veel aastaid. Ühtaegu oleme järjestikustes koroona-, energia- ja julgeolekukriisides vaikimisi puudujäägiga ära harjunud, Eesti on jätkuvalt väikseima riigivõlaga riik ja paljudele tundub õigustatult, et keeruliste aegade üleelamiseks on võlg igati omal kohal.