Jüri Kotšinev ⟩ Ukraina valmistub vastupealetungiks

Väljaanne New York Times kirjeldas neid «lauaõppusi», märkides ära, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on viimasel ajal rääkinud mitu korda Ukraina plaanitavast suurest vastupealetungist. USA kõrged sõjaväelased, kes vastutavad Ühendriikide sõjalise abi eest Ukrainale, kaalusid koos Ukraina kolleegidega läbi võimalikke riske Ukraina poolt kavandavate lahinguoperatsioonide puhul ja töötasid koos ukrainlastega välja pealetungistrateegia erinevaid variante.