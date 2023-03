LAURI TÕNSPOEG ⟩ Kaitsekulud peaks olema investeering, mitte varjatud laristamine

Eelarvetasakaal on muidugi tore asi, aga see ei pea olema kivisse raiutud. Eriti kui me läbisime perioodi, kus reaalintressid olid negatiivsed. Sellistel aegadel oleks vabalt võinud laenu võtta, ka kaitsekulutuste tegemiseks, kui on selge mida selle rahaga tehakse, mis on selle eesmärk.