Ago Raudsepp ⟩ Selliste kaotuste jätkudes võib Putinil varsti raha otsa saada

Esmaspäeval avaldatud andmetel on Venemaa selle aasta eelarvepuudujääk esimese kahe kuu seisuga ligikaudu 32 miljardit eurot. Aasta tagasi samal ajal oli eelarve umbes viie miljardi euroga ülejäägis. Kui midagi ei muutu, siis on Venemaa eelarvepuudujääk aasta lõpuks peaaegu 200 miljardit eurot. See on isegi Venemaa-suuruse riigi jaoks märkimisväärne summa.