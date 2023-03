Ukrainas toimuv kurnamissõda peaks meid olema välja ehmatanud arusaamast, et Eestil tuleb sõjas vastu pidada kümmekond päeva. Et küllap seejärel tulevad liitlased ja lahendavad probleemi ära. Venemaa agressioon Ukrainas on sellise mõttemudeli läbinisti diskrediteerinud.