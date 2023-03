JANEK MÄGGI ⟩ Keskerakonnas on peale Kõlvarti tugevaid esimehe kandidaate veel

Keskerakonnas on Jüri Ratas olnud tugev liider, kuid ta esindab erakonnas neid sihtrühmi, kes ei ole erakonna kogutoetuses peamised – muukeelesed ja halli passi omanikud. Kui tuua võrdlus Reformierakonnaga, on Ratase positsioon erakonnas midagi Hanno Pevkuri sarnast: hääli on, kapital on, aga kellelgi on rohkem.