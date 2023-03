Marin Mõttus ⟩ Selle maa keel mujal maailmas

Iga keel on omaette mõtteviis ja maailmanägemine ning selles keeles sündivad ideed on seda kõneleva rahva nägu, isegi kui need laiema leviku huvides võõrkeeltesse ümber tuleb panna. Oleme õigusega uhked, kui eesti poliitikud, loomeinimesed, ärimehed ja diplomaadid viivad me keeles vormunud mõtted suurfirmade otsustamislaudade taha, tipptaseme kultuuritemplitesse ja mõne aja eest lausa ÜRO Julgeolekunõukogu saali: see on meie panus maailma mõtte- ja kultuuriruumi, mida rahvusvahelises poliitikas on hakatud nimetama pehmeks jõuks.