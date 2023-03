JUHTKIRI ⟩ Sõda Bahmuti linna all kurnab venelasi

Päriselt on võimalik, et tulevikus kasutame hoopis väljendit «sõda Bahmuti linna all» – mis sellest, et see Ukraina mõistes üsna väike linn (enne Vene agressiooni umbes 75 000 elanikku) oli meile mõni aeg tagasi tundmatu. Bahmuti peatükk sõjaajaloos on juba praegu erakordne. Lahing selle linna pärast kestab eelmise aasta suvest saadik ehk on selgelt pikem kui ükski lahing Leipzigi all.

Kuigi on korduvalt väidetud, et Bahmutil puudub oluline strateegiline tähendus, on propagandast sõltuv Vene sõjamasin teinud sellest enda jaoks tohutu numbri. Öeldakse, et Bahmut omandas ebaproportsionaalselt suure sümboolse tähenduse.

Kui mitu korda on Vene eraarmee Wagner juht Jevgeni Prigožin postitanud sõnumeid Bahmuti peatsest alistamisest või sellest, et ta on seda juba teinud, ei jõua siinkohal kokkugi lugeda. Ühtlasi tuleb siin ilmekalt esile Prigožini konflikt Vene sõjaväe juhtkonna ja kaitseministeeriumiga, kes väidetavalt on süüdi selles, et Prigožin isiklikult juba lahingut võitnud pole. Tegelikult on tema juhitud Wagner siiski vaid üks osa Vene sõjamasinast.

Lõppeval nädalal võttis Bahmuti kohta sõna NATO peasekretär Jens Stoltenberg, kes hoiatas, et lõpuks võib see linn lähipäevil langeda, aga Ukraina toetamist on vaja igal juhul jätkata.