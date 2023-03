Kerti Sönmez ⟩ Varsti pannakse koolis hinnete asemel protsente

Praeguse põhikooli õpilase jaoks palju ei muutu. Ta teenib välja oma hinde skaalal, mida tema kodukool parasjagu kasutab. Eestis on tuttav hindamine 1-5, aga ka 1-10 või hoopis kujundav hindamine. Näiteks, hinde asemel: «Tegusõna käändeliste vormide tegevusnimede eristamine kesksõnadest on omandatud hästi». Osa õpetajaid kasutab kooli hindamissüsteemi siseselt praegugi protsente või punktisüsteemi, näiteks 47 punkti 50-st. Numbrilises hindamises on kasutatud ka plusse ja miinuseid.