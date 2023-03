Jaak Madison ⟩ Sõjaohus riik ei saa seada esmamureks laenukoormust

Eelmise aasta kolmanda kvartali andmete järgi oli Euroopa Liidu riikide keskmine laenukoormus 85,1 protsenti, sealjuures eurotsooni riikide puhul 93,0 protsenti. Eestis oli see 15,8 protsenti ja sellega oleme konkurentsitult kõige väiksema võlakoormusega riik, sest meist järgmine on Bulgaaria 23,1 protsendiga.

Üldiselt on peetud väga hea finantspoliitikaga riikideks neid, kes suudavad hoida võlakoormuse alla 60 protsendi. Näiteks Poolas on see 50,3 protsenti ja samal ajal on Poola kaitsekulutused neli protsenti SKTst. Soomes on võlakoormus 70,8 protsenti, kuid meil pole mõtet võrreldagi esiteks Eesti ja Soome elatustaset ning teiseks kahe riigi iseseisvat kaitsevõimet.